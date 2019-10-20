Пять незаконных дамб обрушились при ЧП в Красноярском крае

Затопление поселка на реке Сейба в Красноярском крае произошло в результате прорыва пяти дамб, сооружения были построены незаконно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — установили в ведомстве по итогам допроса директора и двух сотрудников золотодобывающего предприятия «Сисим».

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Начальник участка артели признался, что понимал опасность организации рабочего поселка в районе дамб. Кроме того, выяснилось, что мастер участка не имел специального образования.

ЧП в Красноярском крае произошло в ночь на 19 октября. В результате затопления поселка Щетинкино погибли 15 человек, 16 пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 216 УК РФ). Основная версия произошедшего — нарушение технологии золотодобычи.

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