Число пострадавших при обрушении дамбы в Красноярском крае резко увеличилось

Число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края увеличилось с 27 до 44 человек. В больнице в тяжелом состоянии находятся девять человек. Об этом рассказали в холдинге «Сибзолото», в который входит золотодобывающее предприятие «Сисим», сообщает «Интерфакс».

В компании опубликовали список погибших, пропавших без вести и госпитализированных работников. Среди них электрогазосварщики, слесари, водители, машинисты и охранники.

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Утром в понедельник, 21 октября, сообщалось о 27 обратившихся ко врачам. Из них пять человек госпитализировали. Погибли 15 сотрудников. По последним данным, пятеро числятся пропавшими без вести.

Пять незаконных дамб в Красноярском крае обрушились ранним утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что «разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников».

За месяц до катастрофы дамбу, которая прорвалась первой, укрепляли. Однако задвижки труб для аварийного слива воды были закрыты. По версии Следственного комитета, в компании нарушили технологию при проведении золотодобывающих работ.

Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны директор предприятия «Сисим», начальник и мастер участка артели.

Росприроднадзор проверит все дамбы в стране, чтобы избежать повторения катастрофы в будущем.

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