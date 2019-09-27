Малахов ответил на обвинения в разжигании международного конфликта

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику своего эфира на канале «Россия 1», где он предположил, что ДТП с участием Александра Маругова и Исламбека Акбарова было умышленным. Колонка опубликована на сайте StarHit.

Малахов удивился, что его личное мнение могло спровоцировать международный конфликт. Он уточнил, что его главной задачей в рамках ток-шоу было утешение матери погибшего Маругова и поиск причин произошедшего.

Журналист отметил, что у преступлений, как и у жертв и преступников, не может быть национальности, так как все люди равны перед законом. Он добавил, что знает и любит киргизский народ и выступает за мир, свободу слова и справедливость.

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По словам Малахова, благодаря его работе мать жертвы ДТП впервые «услышала слова сожаления и раскаяния» от представителя человека, по вине которого произошла авария. Таксист Акбаров столкнулся с Маруговым, управлявшим мотоциклом, в результате чего последний погиб.

Ранее в пятницу стало известно, что МИД Киргизии вызвал российского представителя после трансляции передачи Андрея Малахова, озаглавленной «Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?» В рамках шоу «Прямой эфир» ведущий допустил, что Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах.

Киргизская сторона назвала цитаты Малахова некорректными. Представители республики выразили обеспокоенность этими высказываниями в контексте «стратегического партнерства» стран. Посольство России в Киргизской Республике также осудило поведение ведущего.

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