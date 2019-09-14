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Малахов с женой улеглись голыми в ванну и записали ответ Собчак

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malakhov007 / Instagram

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1» Андрей Малахов записал ответ своей коллеге Ксении Собчак, лежа в ванне с женой Натальей Шкулевой. Ролик телеведущий опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит ведущий в телефонную трубку. В финале видео камера останавливается на детских игрушках, плавающих в пенне ванны.

Ранее Первый канал опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак. В ролике телеведущая лежит в ванне и разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — произносит Собчак.

По сообщениям источников СМИ, Собчак станет ведущей ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, которое конкурирует с передачей Малахова по формату. На Первом эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав следить за эфирами канала.

Слухи о том, что Собчак может стать ведущей на Первом канале, появились в мае 2019 года. Тогда журналистка заявила, что уже два года ведет переговоры с гендиректором канала Константином Эрнстом.

Ролик с Собчак появился в пятницу, 13 сентября, незадолго до ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Как сообщали СМИ, Эрнст с супругой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале «Содержанки», были в числе приглашенных на торжество. Малахов был свидетелем Собчак во время венчания с Богомоловым.

Малахов вел «Пусть говорят» с 2005 по 2017 год, после чего перешел с Первого канала в ВГТРК. Его преемником в «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов, который до этого вел выпуски новостей. Борисов ведет ток-шоу по настоящее время.

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Предыстория: Собчак назвали новой ведущей «Пусть говорят»
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