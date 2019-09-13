Собчак назвали новой ведущей «Пусть говорят»

Журналистка Ксения Собчак станет новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят», сообщает в Telegram проект Baza.

Накануне, 12 сентября, на сайте Первого канала появился рекламный анонс, в котором Собчак, лежа в ванне, говорит собеседнику по телефону: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!» Ролик сопровождался подписью: «Ксения Собчак. Скоро на Первом».

В пресс-службе Первого канала «Ленте.ру» не подтвердили и не опровергли информацию о назначении Собчак. Пресс-секретарь Первого Лариса Крымова посоветовала журналистам следить за эфиром канала.

Материалы по теме Народный хайпожор Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки

Слухи о том, что Собчак может стать ведущей на Первом канале, появились в мае 2019 года. Предполагалось, что ее привлекут к работе в новом сезоне, начинающемся осенью. Тогда журналистка заявила, что уже два года ведет переговоры с гендиректором канала Константином Эрнстом.

Собчак сотрудничала с каналом в 2008-2009 годах. Позднее она работала на телеканале «Дождь» и вела YouTube-канал «Осторожно, Собчак». В 2018 году ведущая поучаствовала в президентской гонке и вернулась в эфир федеральных каналов. В мае 2019-го она стала генеральным продюсером канала «Супер».

В настоящее время «Пусть говорят» ведет Дмитрий Борисов, который до этого вел выпуски новостей. В 2017 году он сменил Андрея Малахова, который был ведущим передачи с момента ее основания. Ток-шоу было запущено в 2001 году и изначально носило название «Большая стирка». Позднее его переименовали в «Пять вечеров», а через несколько лет — в «Пусть говорят».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!