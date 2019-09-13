Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке. Видео, где молодожены подъезжают к зданию, в пятницу, 13 сентября, опубликовано в Twitter Пятого канала.

Черный автомобиль для похоронных процессий обит красной тканью, сверху его украшают два колотых кольца. На крыле катафалка размещена надпись «Пока смерть не разлучит нас».

Ранее Собчак продемонстрировала в Instagram свадебное платье, заявив, что готова к «главному дню». Она выбрала традиционное платье и длинную фату.

Предполагается, что новобрачные пригласили на торжество около 300 гостей, мероприятие обойдется им в более чем 16 миллионов рублей. Для обоих этот брак станет вторым.

В интервью журналу Tatler Собчак назвала свои чувства к жениху непреодолимыми. По ее словам, она сразу рассказала о них своему супругу Максиму Виторгану.

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