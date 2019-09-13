Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД

ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Новобрачные ехали по Москве с незакрытым багажником. Кроме того, они не были пристегнуты. В ГИБДД заявили, что изучат видео, сделанные очевидцами.

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в пятницу, 13 сентября. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации они отправились кататься на нем по городу.

На свадебное торжество были приглашены около 300 гостей. Мероприятие может обойтись паре минимум в 16 миллионов рублей.

В начале сентября в журнале Tatler вышло интервью Собчак, в котором она сообщила, что начала испытывать непреодолимые чувства к Богомолову, будучи замужем за актером Максимом Виторганом. Журналистка уточнила, что сразу рассказала о сложившейся ситуации мужу. Она добавила, что испытывает трепет перед умом, талантом и гениальностью Богомолова.

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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