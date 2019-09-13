Собчак продемонстрировала подвенечное платье

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала свое свадебное платье в Instagram. В нем она планирует 13 сентября зарегистрировать брак с театральным режиссером Константином Богомоловым.

«Мне кажется, я готова к главному Дню!» — подписала она снимок. Судя по фото, Собчак выбрала традиционное платье с фатой.

Мне кажется, я готова к главному Дню! Спасибо @boscoceremony за красоту❤️ Фото опубликовано @xenia_sobchak

Ранее стало известно, что Собчак и Богомолов пригласили на торжество около 300 гостей. Мероприятие обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.

Несколько дней назад Собчак дала интервью журналу Tatler, где заявила, что не могла противостоять сильным чувствам к Богомолову, охватившим ее. Она уточнила, что сразу рассказала обо всем своему тогдашнему супругу Максиму Виторгану. Телеведущая также отметила, что испытывает трепет перед гениальностью своего жениха и считает его умнее и талантливее себя.

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