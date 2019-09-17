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Ургант в форме сантехника высмеял телефонные разговоры Собчак и Малахова

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Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант высмеял ролики Ксении Собчак и Андрея Малахова, в которых они разговаривали по телефону, лежа в ваннах. В шуточной зарисовке, показанной в шоу «Вечерний Ургант», он выступил в роли недовольного сантехника. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

В проморолике Собчак лежит в ванне с пеной и сообщает по телефону некоему Андрею, что получила предложение, «от которого невозможно отказаться». Оригинальное видео было опубликовано 12 сентября на сайте Первого канала. Позднее его связали с возможным назначением Собчак на должность ведущей передачи «Пусть говорят».

Спустя несколько дней Андрей Малахов записал ответ Собчак, лежа в ванне вместе с женой. «Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — сказал шоумен.

После трансляции фрагментов роликов в «ванную» зашел Ургант в форме сантехника. «Ребят, я извиняюсь, но просто вы тут по канализации заканчивайте разговаривать, а то засорится. А Бари Алибасов все вывел, прочищать нечем», — возмутился Ургант.

Летом 2019 года СМИ сообщили, что Алибасова госпитализировали с ожогами пищевода. Он выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком.

Ранее Ургант высмеял борьбу с алкоголизмом в России с помощью святой воды. Он заявил, что воду следует расходовать экономно, так как «это не самолетное топливо, которое можно жечь тоннами».

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