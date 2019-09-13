Ургант высмеял борьбу с алкоголизмом с помощью святой воды

Телеведущий Иван Угрант высмеял борьбу с алкоголизмом с помощью святой воды. Этой проблеме он посвятил фрагмент шоу «Вечерний Ургант», запись доступна на сайте Первого канала.

Ургант заявил, что накануне все россияне ходили по улицам с хмурыми лицами, так как в стране прошел Всероссийский день трезвости. Ведущий отметил, что такой праздник можно отметить.

Также шоумен рассказал, что по такому случаю священнослужители вылили с самолета на Тверь 70 литров святой воды. Так они хотели исцелить жителей от алкоголизма. «А почему 70?» — удивился соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев.

«Это точный расчет. Берется количество жителей и рассчитывается точное количество святой воды, необходимой, чтобы окропить весь город, чтобы не расходовать лишнюю святую воду», — пояснил Ургант. Он заявил, что «это не самолетное топливо, которое можно жечь тоннами».

Ведущий пошутил, что теперь в Тверской области люди не могут поднять стакан с алкоголем, а птицы не способны клевать рябину и боярышник. Он также заметил, что певец Дима Билан в связи с этим отменил концерт в Твери.

Ранее митрополит Тверской и Кашинский Савва в рамках традиционного крестного хода 11 сентября вылил на город Тверь 70 литров святой воды. Так он хотел изгнать «бесов» и исцелить горожан от алкоголизма.

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