Ургант «посадил» самолет

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант самостоятельно поуправлял самолетом во время полета на авиатренажере вместе с пилотом Дамиром Юсуповым. Запись транслировалась в передаче «Вечерний Ургант» и доступна на YouTube.

Ургант и Юсупов должны были «вылететь» из сочинского аэропорта, сделать несколько кругов над Черным морем и вернуться. Во время взлета телеведущий рассказал о страхах, которые он испытывает во время полетов. «Не люблю я, вот это начало я всегда не люблю. Я всегда вот... Я такое вспоминаю, когда взлетаю всегда, каждый раз, и сажусь, такое, вот все, я за все прошу прощения у всех», — признался Ургант, держась за сердце. В ответ Юсупов предложил ему самостоятельно совершить взлет, потянув ручку управления.

После этого Ургант вновь заявил, что испытывает страх и начал расспрашивать пилота об особенностях полета. «Простите, страшно, а когда вот взлетели и сразу такой как будто бы как тормоз, это не значит, что все?» — уточнял он. «Это шасси убрались», — ответил Юсупов. Позднее он пояснил, что чаще всего пассажиров пугают изменения в звуках двигателя, — однако это означает лишь переключение режимов.

Юсупов предложил Урганту отключить автопилот и самостоятельно управлять самолетом. Ведущий дал сигнал о посадке и признался, что у него от этого звука седеют волосы. После этого пилоты посадили самолет. «Как вам моя посадка, хорошо?» — поинтересовался ведущий. «Посадка отличная. Только, Иван, признаюсь вам честно, посадку выполнил я», — заключил Юсупов.

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов успешно совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский» и спас жизни более 230 человек. Ему и второму пилоту было присвоено звание героев России.

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