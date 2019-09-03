Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, сообщает ТАСС.

После аварийной посадки экипаж воздушного судна был отстранен на время проверки. Когда второй пилот и другие члены экипажа выйдут на работу, не уточняется. Также неизвестно, какой рейс попадется Юсупову.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Второго пилота, Георгия Мурзина, госпитализировали с ушибами груди.

Президент России Владимир Путин присвоил двум пилотам воздушного судна звания Героев России, остальным членам экипажа — ордена Мужества. На пресс-конференции Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, он сделал то, что должен был.

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