Второй пилот аварийно севшего на кукурузном поле Airbus попал в больницу

Второй пилот воздушного судна Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу с ушибами груди. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, передает ТАСС.

«С ним [пилотом] все будет нормально», — заверил Скуратов.

Ранее в пятницу командир Airbus A321 Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их в место назначения, в Симферополь. Он также пожелал всем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать в будущем.

Самолет A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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