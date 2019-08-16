Отказавшийся считать себя героем пилот уцелевшего Airbus вернулся домой

Пилот Дамир Юсупов, осуществивший аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По словам собеседника агентства, остальные члены экипажа также вернулись и отдыхают.

15 августа сообщалось, что в результате аварийной посадки пилоты Airbus A321 не получили серьезных травм и вернутся к работе. Юсупов, в свою очередь, заявил, что не считает себя героем. «Я выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал летчик.

Летевший из Москвы в Симферополь самолет с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа вскоре после взлета. По предварительной информации, у лайнера отказали двигатели после попадания в них стаи чаек. Пострадали 76 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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