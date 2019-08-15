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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье

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Пассажирский самолет Airbus A-321совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Лайнер направлялся в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Отмечается, что пострадавших нет. Экипаж эвакуировал всех пассажиров.

По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы. Посадка была совершена через 15 минут после взлета.

В июне самолет авиакомпании TUI совершил экстренную посадку в Шотландии из-за столкновения с птицей. Инцидент произошел на рейсе Эдинбург — Лансароте. Борт вылетел из Шотландии, однако во время взлета столкнулся с птицей и получил повреждения. После этого самолет совершил вынужденную посадку неподалеку от Глазго. В результате происшествия никто не пострадал.

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