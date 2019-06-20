Птица стала причиной экстренной посадки пассажирского Boeing

Самолет авиакомпании TUI совершил экстренную посадку в Шотландии из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе Эдинбург — Лансароте. Борт вылетел из Шотландии, однако во время взлета столкнулся с птицей и получил повреждения. После этого самолет совершил вынужденную посадку неподалеку от Глазго. Пострадавших нет.

Представитель авиакомпании принес извинения пассажирам и поблагодарил их за терпение. Всем путешественникам выдали ваучеры на прохладительные напитки.

В апреле борт авиакомпании Zimbabwe Airways вернулся в аэропорт из-за загоревшегося двигателя. Одной из версий произошедшего назвали попадание птицы в турбину.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!