Работа системы отпугивания птиц в Жуковском оказалась секретом

Система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский должна работать в круглосуточном режиме, но подробная информация о ее графике работы не раскрывается. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Жуковском не смогли уточнить, работала ли служба орнитологической защиты во время ЧП с самолетом «Уральских авиалиний», поскольку этот вопрос находится в ведении Летно-исследовательского института имени Громова, на территории которого размещается аэропорт. «Здесь очень старый аэродром. Изначально — экспериментальной авиации, сейчас мы совмещаем работу с обслуживанием рейсов гражданской авиации», — отметили в пресс-службе.

Представители аэропорта уточнили, что институт является режимным объектом и не выкладывает в открытый доступ график работы своих служб. «У них нет такого, что сегодня с утра они работали, завтра они отдыхают», — пояснили в Жуковском.

Представители ЛИИ им. Громова отказались сообщить, работала ли система утром 15 августа в Жуковском. «Все находятся на месте происшествия. Комментарии будут позже», — приводит слова представителей института Telegram-канал «Подъем».

Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе Жуковского через 15 минут после взлета. 23 человека были госпитализированы, среди них пятеро детей.

Причиной экстренной посадки назвали попадание птиц в двигатель. Один из них отвалился после приземления. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок. На время проверки экипаж воздушного судна отстранен от работы.

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