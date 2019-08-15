У совершившего в Жуковском жесткую посадку самолета отвалился двигатель

Двигатель самолета Airbus A-321, который экстренно приземлился в районе аэропорта Жуковский, отвалился при посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что запчасть отвалилась на три метра. Сам борт не загорелся, добавили там.

В авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит борт, подтвердили, что причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, сообщает РИА Новости. «При наборе высоты самолет попал в стаю птиц. Один двигатель из-за повреждений заглох, второй потерял две трети тяги», — сообщил «Интерфаксу» источник.

На данный момент пострадавших после аварийной посадки госпитализируют, четверо помещены в больницу в Раменском, сообщили в Росавиации.

Самолет, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Посадка была совершена через 15 минут после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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