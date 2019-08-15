Пассажир экстренно севшего в поле самолета рассказал о происходящем на борту

Пассажир самолета, экстренно приземлившегося в районе аэропорта Жуковский, рассказал о происходившем на борту во время аварии. Его слова опубликовал Telegram-канал Hue.

По словам очевидца происшествия, во время набора самолетом скорости раздался взрыв, вслед за чем начал отказывать двигатель. «В какой-то момент самолет начал терять высоту. И мы просто упали в поле», — рассказал он.

Очевидец отметил, что после приземления все стали разбегаться: кто-то спрыгивал, кто-то побежал босиком. «Мы оказались в поле. Нам сказали, куда идти, мы вышли на дорогу. Часа три, наверное, стояли. Только что нас забрал автобус», — заключил пассажир.

Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Посадка была совершена через 15 минут после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки одна из деталей отвалилась.

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