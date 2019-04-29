Аварийная посадка «Боинга» с горящим двигателем попала на видео

Момент пролета самолета Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways с горящим двигателем над аэропортом Йоханнесбурга (ЮАР) попал на видео. Кадры опубликовал авиаспоттер @PigSpotter в Twitter.

На 10-секундном ролике виден летящий самолет, под левым крылом которого периодически появляются вспышки.

По утверждению споттера, воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Тамбо. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 апреля. Сообщалось, что в качестве приоритетной версии возгорания двигателя рассматривается попадание птицы в турбину.

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