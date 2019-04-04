Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.​

По их информации, столкновение привело к повреждению датчика угла атаки на крыле лайнера, после чего активировалась система MCAS, выравнивающая положение самолета в воздухе. Пилоты действовали по инструкции и пытались отключить ее, однако она автоматически включалась как минимум четыре раза, пишет Reuters. MCAS — дополнительная защита от сваливания самолета, однако в случае активации до того, как самолет начал пикировать, она фактически способствует его падению.

В конце марта эксперты установили, что в разбившемся самолете MCAS по ошибке определила, что угол увеличился, и направила Boeing к земле раньше, чем пилоты смогли это исправить.

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Позднее Boeing выпустила обновленную версию программы, которая позволит снизить нагрузку на экипаж и избежать запуска системы на основе ошибочных данных.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

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