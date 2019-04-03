Стало известно о действиях пилотов разбившегося в Африке самолета

Пилоты Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, следовали инструкциям, однако не смогли восстановить контроль над самолетом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, ознакомленные с предварительными выводами расследования.

По их данным, расшифровка черных ящиков показала, что летчики выполнили все необходимые действия на случай внештатной ситуации — в частности, отключили систему управления полетом, которая автоматически выравнивает самолет в воздухе. Несмотря на это, экипажу не удалось стабилизировать воздушное судно, и систему вновь включили.

29 марта газета сообщала, что эксперты после расшифровки бортовых самописцев установили причину падения самолета. Они заявили, что лайнер упал из-за сбоя в системе MCAS, которая контролирует его положение в воздухе.

Ранее сообщалось, что «Боинг» выпустил обновленную версию программы MCAS.

Крушение в Эфиопии произошло 10 марта. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8 отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

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