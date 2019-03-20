Российские авиакомпании отказались от модели разбившегося в Африке «Боинга»

Российские авиакомпании отказались от закупок лайнера Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Африке 10 марта. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.
Как отметил депутат, авиакомпании S7, UTair, «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили заключенные с Boeing контракты на поставку лайнеров до выяснения причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Он также добавил, что заключенные сделки предполагали поставку нескольких десятков авиалайнеров.
За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.
После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.
Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.