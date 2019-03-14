Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX после катастрофы в Африке

Глава Росавиации Александр Неродько объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX над Россией после авиакатастрофы в Африке. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о моделях Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9.

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От эксплуатации самолетов этой модели отказалось около 30 авиакомпаний по всему миру, в том числе российский перевозчик S7 Airlines. Евросоюз и США приостановили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.

За последние полгода в мире произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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