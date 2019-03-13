США временно запретили полеты Boeing 737 MAX

США приостанавливают полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Как сообщил Трамп, полеты прекратят до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов, находящихся в воздухе на данный момент, будет приостановлена после приземления, передает РИА Новости.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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