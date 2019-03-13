США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США не нашло оснований для запрета полетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

«Наша оценка не выявила системных проблем в функционировании и не дает оснований для приостановки эксплуатации лайнера. Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру», — заявили в ведомстве.

FAA заявило, что будет действовать, если расследование причин крушения самолета в Африке покажет какие-либо неполадки.

США — одна из немногих стран, которая не запретила полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. 12 марта от эксплуатации самолетов этой модели отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру, в том числе российский перевозчик S7 Airlines. Евросоюз также приостановил полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.

За последние полгода в мире произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

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