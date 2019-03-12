Российская авиакомпания отказалась от модели рухнувшего в Африке Boeing

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Boeing 737 MAX

Российская авиакомпания S7 Airlines решила отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX после крушения аналогичного самолета в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Перевозчик приостановил использование авиалайнеров до получения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии. Решение вступит в силу 13 марта после полуночи. В пресс-службе компании заверили, что запрет не повлияет на регулярность выполнения рейсов.

S7 стал первым перевозчиков в России, который начал эксплуатацию Boeing 737 MAX. Лайнер появился в парке осенью 2018 года. Авиакомпания использует два воздушных судна этой модели, всего в ее парке 96 самолетов.

С вечера 12 марта Евросоюз также приостановил полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX. Помимо этого от их использования отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру.

За последние полгода в мире произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

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