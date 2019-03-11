Китай решил временно запретить Boeing 737 MАХ

Авиакомпании Китая приостановят использование самолетов Boeing 737 MАХ, аналогичных разбившемуся в Африке, по указанию управления гражданской авиации страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское издание Caijing.

По данным издания, в эксплуатации китайских компаний находятся около 60 таких самолетов. Как сообщает «Интерфакс», вместо них предлагается использовать Boeing 737-800. В компании Boeing ситуацию никак не прокомментировали.

Авиакатастрофа с Boeing 737 MAX 8 произошла утром 10 марта спустя шесть минут после того, как лайнер вылетел из аэропорта Аддис-Абебы и направился в Найроби. Перед падением самолет поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час. Погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе и трое россиян.

Еще один такой же авиалайнер потерпел катастрофу в Индонезии в 2018 году. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек.

Boeing 737 MAX — четвертое, новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Вариант 737 MAX 8 является самым продаваемым самолетом в истории Boeing, их заказывают в том числе российские авиакомпании, указывается в открытых источниках.

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