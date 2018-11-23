Появились подробности последних минут полета упавшего в Индонезии самолета

Пилот потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 до последнего пытался удержать воздушное судно в воздухе. Об этом рассказал отвечающий за авиацию представитель Национального комитета по безопасности на транспорте страны Нуркахио Утомо (Nurcahyo Utomo), передает The Guardian.

В своем выступлении перед парламентом он заявил, что именно о таком развитии событий свидетельствуют полученные с бортового самописца данные. Мужчина пояснил, что самолет столкнулся «с теми же неполадками», которые возникали у него в предыдущем полете, однако тогда с ними удалось справиться.

По словам Утомо, после взлета капитан и второй пилот начали получать от системы разные показатели скорости. После этого Boeing стал то опускаться, то подниматься выше, а затем в систему поступили неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна. Именно это привело к тому, что самолет резко «клюнул носом».

Пилот до последнего момента пытался компенсировать наклон, однако из-за сильнейшей нагрузки на штурвал «самолетом становилось все труднее управлять», отметил чиновник. В итоге Boeing рухнул и врезался в поверхность моря на скорости почти 650 километров в час.

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Анализ имеющихся данных не выявил никаких проблем с двигателями самолета. Сейчас ведется поиск второго черного ящика, записывающего переговоры пилотов. Информация с него должна точнее прояснить, что именно произошло на борту.

Ранее в ноябре сообщалось, что в некоторых модификациях самолета Boeing 737 MAX имеется дефект, из-за которого лайнеры могут срываться в пике, а компания-производитель не сообщила об этом авиаперевозчикам. Указывалось, что при нештатной ситуации неправильно срабатывает функция, помогающая избегать опасного задирания носа.

Boeing 737 Max 8, направлявшийся на один из островов рядом с индонезийской Суматрой, потерпел крушение у берегов острова Ява 29 октября. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта столицы страны Джакарты. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 189 человек. После крушения стало известно, что во время предыдущего рейса у лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.

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