Новый Boeing оказался опасным для жизни

В некоторых модификациях самолета Boeing 737 MAX имеется дефект, из-за которого лайнеры могут срываться в пике, пишет The Wall Street Journal. Компания-производитель утаила недостаток от перевозчиков и пилотов.

По сведениям газеты, дефект есть у двух модификаций: MAX 8 и MAX 9 (существуют также MAX 7 и MAX 10). Известно о нем стало в ходе расследования октябрьского крушения самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии.

В настоящее время данные расследования изучает Федеральное управление гражданской авиации США. Согласно им, к аварии привело использование функции самолета, помогающей избегать опасного задирания носа. При нештатной ситуации эффект оказывается обратным, и нос опускается слишком низко — настолько, что пилоты не могут выровнять лайнер.

Отмечается, что Boeing планировал разослать предупреждения авиакомпаниям, закупившим модель 737 MAX. Однако, было ли это сделано, неизвестно. Для многих пилотов само наличие такой функции стало неожиданностью.

Boeing 737 MAX — узкофюзеляжный пассажирский самолет, введенный в эксплуатацию в мае 2017 года. На данный момент его используют семь авиакомпаний, в том числе российская S7 Airlines. От ранних версий модели 737 его отличает более мощный и крупный двигатель CFM International LEAP-1B.

Boeing 737 MAX, направлявшийся на один из островов рядом с индонезийской Суматрой, потерпел крушение у берегов острова Ява 29 октября. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта столицы страны Джакарты. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 189 человек.

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