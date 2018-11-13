Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО

Пилоты нескольких авиалиний рассказали, что видели неопознанные летающие объекты в небе над Великобританией. Об этом сообщает Daily Mail.

Самолет Boeing 787 британской авиакомпании British Airways совершал рейс из Монреаля в Лондон, когда пилот заметила в небе «очень яркий свет, который мгновенно исчез». По ее словам, сначала неопознанный предмет появился слева от самолета, однако резко повернул на север. При этом служба управления воздушным движением никаких объектов на радарах не зафиксировала.

Другой пилот, управлявший самолетом авиакомпании Virgin Airlines, который направлялся из Орландо в Манчестер, заметил в небе «метеор или иной объект, совершающий вход в атмосферу».

По данным издания, сообщение о странных огнях в небе поступило от еще одного пилота неизвестной авиакомпании. Ирландское авиационное управление начало расследование указанных случаев.

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В феврале в сети появилось видео, на котором запечатлена встреча дайверов с загадочной подводной лодкой в районе Гавайских островов. Как видно на кадрах, неопознанное судно белого цвета длиной около 30 футов (приблизительно девять метров) появляется в непосредственной близости от людей.

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