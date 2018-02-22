Дайверы встретили неопознанную подлодку в глубинах океана

В сети появилось видео, на котором запечатлена встреча дайверов с загадочной подводной лодкой в районе Гавайских островов. На ролик, опубликованный на Reddit, обратило внимание Daily Star.

Как видно на кадрах, неопознанное судно белого цвета длиной около 30 футов (приблизительно 9 метров) появляется в непосредственной близости от людей. Оно медленно проплывает под дайверами со странным звуком и снова скрывается в океанских глубинах.

В комментариях под роликом пользователи предположили, что на самом деле таинственное судно — это субмарина, на которой организуют экскурсии для туристов.

В ноябре прошлого года канал Би-би-си опубликовал видео с нападением акул на батискаф со съемочной группой проекта «Голубая планета 2». Журналисты опустились на глубину 700 метров, чтобы снять, что происходит с тушей умершего кита, однако акулам не понравилось вторжение непрошеных гостей, и они начали ломиться в иллюминаторы субмарины.

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