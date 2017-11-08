Атака ревущих акул на журналистов попала на видео

Съемочную группу проекта «Голубая планета 2» канала «Би-би-си», погрузившуюся на батискафе на морское дно, чтобы снять, что происходит с тушей умершего кита, атаковала группа акул. Нарезку из наиболее драматичных моментов этого противостояния канал разместил на YouTube.

Подводное судно опустилось на глубину 700 метров и приблизилось к киту, и были замечены акулами, которые пожирали тушу млекопитающего. Хищникам не понравилось вторжение гостей, они осмотрели объект, а затем принялись ломиться в стекло субмарины. «Подлодка очень крепкая, но они такие большие, поэтому мне страшновато», — поделился опасениями один из членов команды.

Акулы раз за разом целенаправленно атаковали лодку. При столкновении со стеклом внутри батискафа раздавались глухие и местами страшные звуки.В итоге хищники отступили, однако зрители признались, что кадры произвели на них неизгладимое впечатление. «Чертова природа! Ты страшна», — прокомментировал видео один из зрителей на YouTube.

«Я думаю, что самое большое открытие здесь в том, что акулы действительно ревут. Невероятно. Я даже вздрогнул», — признался

пользователь Eric Cartman.

Ролик «Голубой планеты» стал вирусным. За несколько дней он набрал сотни комментариев и более миллиона просмотров.