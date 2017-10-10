Акула бросилась на снимающего ее водолаза

Tim Vb

На западе Австралии тигровая акула бросилась на водолаза, который снимал ее на видео. Об этом сообщает UPI.

Тимоти ван Билен (Timothy van Beelen) спустился под воду у берегов города Корал-Бэй, чтобы снять акулу, которая преследовала морскую черепаху. Когда хищная рыба упустила добычу, ее внимание переключилось на водолаза. Она направилась к человеку, но в последний момент развернулась и уплыла.

«Акула не нападала, а просто предупреждала, чтобы я держался подальше от ее еды, — поясняет ван Билен в Facebook. — Это видно по тому, как медленно она плыла вверх, даже не пытаясь укусить меня. Если бы ей хотелось, она бы меня схватила, вот и все».

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

В сентябре сообщалось, что у берегов Флориды на рыбака напала усатая акула-нянька и вцепилась ему в живот. Одному из его знакомых пришлось вооружиться ножом, чтобы снять хищницу.