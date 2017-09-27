Усатая акула-нянька вцепилась рыбаку в живот и отказалась отпускать

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У берегов американского штата Флорида на рыбака напала усатая акула-нянька. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

Американец Эрвин Маккарти (Ervin Maccarty) отдыхал на корабле, пока его знакомые ныряли в море за омарами. Один из них подстрелил морского окуня из подводного ружья, и Маккарти решил помочь товарищу достать рыбу.

Когда рыбак прыгнул в воду, на него набросилась небольшая акула. Маккарти утверждает, что ему пришлось держать хищную рыбу обеими руками, чтобы она не прогрызла ему живот.

Мужчина с трудом доплыл до корабля, однако и на воздухе акула не разжала зубы. Одному из его знакомых пришлось вооружиться ножом, чтобы снять хищницу.

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. Как правило, они вырастают до 2,5—3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и очень редко совершают неспровоцированные нападения.

В августе сообщалось, что серфингисту по счастливой случайности удалось спастись от акулы, которая напала на него у берегов Австралии.