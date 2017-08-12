В сети Жириновского на надувном матрасе сравнили с китом

Twitter-аккаунт «Загнивающий Запад» опубликовал фотографию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сделанную во время заплыва в бассейне с молодыми активистами партии. Подпись к снимку гласила: «Люди спасают кита, который застрял в устье реки. Хабаровский край, Россия»

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Снимок сделан во время партийного празднования Дня физкультурника 11 августа. В этот день депутаты и активисты устроили соревнования по «семиборью ЛДПР»: волейбол, футбол, перетягивание каната, давка «стенка на стенку», пинг-понг, бильярд и заплыв в бассейне. «Правда, в воде ни у кого сил на соревнование не осталось — все развалились на надувных матрасах и лениво плавали под теплым августовским солнцем», — говорится в отчете на сайте либерал-демократов.

10 августа тринадцатиметровый гренландский кит застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае. Млекопитающее не могло ни выйти в озеро, ни развернуться, чтобы уплыть назад. Госинспекторы поливали его водой с помощью пожарных помп, пока прилив не позволил животному выплыть в море.

Жириновский не раз демонстрировал любовь к спорту. В частности, он участвовал в акции «На работу на велосипеде» и приезжал в Госдуму на педальном транспорте.