Активисты ЛДПР скинули Жириновского с матраса

Появилось видео с плавающим на матрасе в бассейне лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Компанию ему составили молодые активисты партии. Запись разместил телеканал РЕН ТВ.

Во время заплыва молодые люди скинули политика с матраса. Фото, на которое попал момент перед падением в воду, в Twitter подписали словами: «Люди спасают кита, который застрял в устье реки. Хабаровский край».

Ролик снят на одной из подмосковных баз отдыха 11 августа, накануне Дня физкультурника.

Перед тем как пойти в бассейн, Жириновский играл в волейбол, настольный теннис, бильярд и общался с партийными активистами.