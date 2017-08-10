Застрявший в Хабаровском крае кит с приливом ушел в море

Гренландский кит, застрявший в реке в Хабаровском крае, спасен. Об этом в своем Facebook сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов — кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Кита спасли!», — сообщил министр.

Ранее 10 августа тринадцатиметровый гренландский кит во время ночного прилива оказался в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар. Млекопитающее весом от 30 до 40 тонн не могло ни развернуться, ни выйти в озеро. Ученые выразили надежду, что оцарапавшийся о галечное дно кит сможет выбраться с вечерним приливом, поскольку сдвинуть его силами работающих на месте 10 человек невозможно.

По оценкам экологов, кит мог продержаться на мели до трех суток. Предположительно, он попал в реку, спасаясь от касаток.

Гренландский или полярный кит, достигающий веса в 150 тонн, обитает в холодных водах Северного полушария. Он занесен в Красную книгу России. Всего в мире насчитывается около 10 тысяч особей.