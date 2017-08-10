Гренландский кит застрял в реке в Хабаровском крае

Тринадцатиметровый гренландский кит во время ночного прилива застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае. Об этом сообщается в четверг, 10 августа, на сайте «Заповедное Приамурье».

Животное обнаружил участковый госинспектор. Жизнь млекопитающего под угрозой, потому что ни развернуться, ни выйти в озеро оно не может. «На время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, госинспекторы, работающие в островном нацпарке "Шантарские острова" предпринимают меры по увлажнению животного, направив для этого противопожарные помпы», — отмечается в сообщении.

Как сообщила «Интерфаксу» начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова, кит весит около 30-40 тонн, и сдвинуть его силами работающих на месте 10 человек невозможно. «Надежда только на приливы, ждем восьми вечера, когда обычно приходит самый сильный прилив. Кита должно утянуть волной в море. Можно было бы подкопать траншею с помощью трактора, но на острове нет ничего, кроме рук людей», — заметила она.

По словам Андроновой, в устье кит сможет продержаться до трех дней — в зависимости от температуры воздуха, погодных условий, а также состояния животного. Отмечается, что в этом году уровень реки ниже, чем обычно, и кит «практически сидит в луже». Предположительно, он попал в реку, спасаясь от касаток.

Гренландский или полярный кит обитает в холодных водах Северного полушария. Животное занесено в Красную книгу России. Всего в мире насчитывается около 10 тысяч особей.