Спасатели рассказали о стрессе застрявшего в устье реки кита

Гренландский кит, застрявший в устье реки в Хабаровском крае, находится в состоянии глубокого стресса и не предпринимает никаких усилий, чтобы выбраться с мели. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 10 августа, рассказал участник операции по спасению животного, замдиректора нацпарка «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

«Поведение его остается непонятным, потому что при желании он мог бы сейчас выбраться. Кит небольшой, скорее даже детеныш. Надеемся, что он в течение ночи все-таки придет в себя. Он находится в глубоком стрессе и не в состоянии принимать какие-то адекватные действия», — отметил Гранкин.

Он добавил, что млекопитающее ведет себя спокойно и не проявляет агрессии. На хвосте у него замечены кровоточащие раны, которые он получил, вероятно, при ударе о дно.

Между тем блогер Сергей Доля, находящийся на месте происшествия, на своей странице в LiveJournal написал, что дежурящие сотрудники нацпарка практически не оказывают киту помощи и не подпускают к нему активистов. «У нас сумерки. Темнеет. Вода продолжает уходить. Кит уже даже не дергается. Устал. Просто лежит и иногда громко "вздыхает". По прежнему никто ничего не делает. Просто сидят все на берегу и смотрят», — отметил он.

О том, что гренландский кит застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, в «Заповедном Приамурье» сообщили ранее 10 августа. Там отметили, что госинспекторы «предпринимают меры по увлажнению животного, направив для этого противопожарные помпы».