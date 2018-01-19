Подводный охотник погладил стаю крупных акул

Видео: Daily Mail

На коралловом рифе Нингалу подводный охотник прыгнул в воду, чтобы погладить плывших мимо шелковых акул. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Акулы спокойно кружили возле 23-летнего смельчака, иногда приближаясь к нему на считанные сантиметры. Пока он находился под водой, приятель снимал его на видео при помощи камеры GoPro, а друзья, которые остались в лодке, подкармливали акул мелкой рыбой.

«Необходимости лезть в воду не было, но все равно прыгнул, потому что это весело, — рассказал подводный охотник журналистам. — Акулы плавали под нами так, что можно было потрогать их рукой».

Он утверждает, что не боялся хищных рыб, потому что шелковые акулы не нападают на людей без повода. «Тут все как обычно. Если ты их обижаешь, они обидят тебя в ответ», — пояснил мужчина. По его словам, он плавает с акулами с пяти лет.

Шелковые акулы вырастают до 2,5—3,5 метров в длину. Они потенциально опасны для человека, однако нападения случаются редко, потому что представители этого вида обитают в открытом океане и нечасто встречают людей.

Риф Нингалу расположен в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии. Он известен крупнейшей концентрацией китовых акул в мире. Каждый год там собирается от 300 до 500 представителей этого вида.

15 января сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, привлекли множество акул.

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