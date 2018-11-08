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В Индонезии пассажирский самолет врезался в столб

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В индонезийской провинции Бенкулу пассажирский самолет врезался в фонарный столб в аэропорту. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Boeing 737-900 ER должен был вылететь из международного аэропорта Сухарно-Хатта, недалеко от Джакарты. Однако рейс пришлось отменить из-за того, что крыло лайнера задело столб. Пилотов и экипаж сняли с рейса для проведения расследования. Пострадавших в результате аварии нет.

Причиной инцидента, предположительно, стали неправильные указания диспетчера. Сотрудников диспетчерской службы аэропорта также опросили, чтобы прояснить детали случившегося.

Отмечается, что самолет принадлежал авиакомпании Lion Air, чей самолет Boeing 737 Max 8 в конце октября потерпел крушение в море в районе западного побережья острова Ява.

Экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Как отмечает The Jakarta Post, уже установлены личности 44 жертв.

Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.

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