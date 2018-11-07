Авиакомпании предупредят об опасности новых Boeing

Компания Boeing планирует отправить операторам своих новых самолетов 737 Max предупреждение о риске возникновения аварии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В заявление сказано, что из-за ошибочных показателей системы мониторинга полета самолеты могут сорваться в крутое пике. Boeing направит указание для пилотов, как действовать, чтобы избежать этой проблемы.

Предупреждение основано на предварительных результатах исследования аварии с участием лайнера Lion Air. Выяснилось, что самолеты могут автоматически опускать нос, когда возможен срыв потока.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. Экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа.

Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.

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