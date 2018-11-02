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Черный ящик рухнувшего в Индонезии самолета оказался сломан

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Бортовой самописец потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 оказался сломан. Об этом сообщил заместитель председателя Национального комитета по безопасности на транспорте Харио Сатмико, передает портал Detik.

«Черный ящик найден в неисправном состоянии, он разломан на две части», — заявил он. В то же время непосредственно память устройства не повреждена. Однако работать с ним для извлечения данных придется крайне осторожно, что может увеличить сроки получения сохраненной в самописце информации.

Незадолго до этого командующий поисковой операцией контр-адмирал Юдо Маргоно подтвердил, что фюзеляж самолета действительно найден, однако это не целая часть, а отдельные куски. По его словам, обнаружить удалось также двигатель и шасси воздушного судна. Они располагались на дне примерно в 400 метрах от первоначальной точки поиска. Шасси уже подняли со дна, для двигателя может понадобиться кран.

news.detik.com

Один из черных ящиков потерпевшего крушение самолета был найден и поднят на поверхность 1 ноября. Его обнаружили под водой на глубине 32 метра. В настоящее время специалисты пытаются достать второй самописец, его сигнал уже засекли.

Ранее отмечалось, что поиски самолета затруднены из-за плохой видимости и сильных подводных течений. Спасатели также сообщили, что выживших после крушения лайнера нет, на месте катастрофы обнаружены останки и личные вещи погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. Экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа.

Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.

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Предыстория: Найден черный ящик рухнувшего в Индонезии самолета
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