Найден черный ящик рухнувшего в Индонезии самолета

Бортовой самописец потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 найден и поднят на поверхность воды. Об этом сообщает Detik News со ссылкой на ВМС страны.

Черный ящик обнаружили под водой на глубине 32 метра недалеко от места, где рухнул самолет.

Кроме того власти начали процедуру опознания тел погибших, передает портал. Полиция уже отправила на экспертизу 48 мешков с человеческими останками. Одним из способов идентификации является проверка отпечатков пальцев. Отмечается, что одного из погибших удалось опознать.

31 октября спасатели обнаружили место нахождения фюзеляжа упавшего самолета. Спасатели использовали гидроакустические приборы, чтобы определить, где находятся черные ящики упавшего самолета. До этого отмечалось, что поиски самолета затруднены из-за плохой видимости и сильных подводных течений.

29 октября спасатели сообщили, что выживших после крушения лайнера нет, на месте катастрофы обнаружены останки и личные вещи погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. Сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа.

Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.

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