При поиске упавшего в Индонезии самолета возникли проблемы

Поиски самолета индонезийской компании Lion Air, упавшего в Яванское море недалеко от Джакарты, затруднены плохой видимостью. Об этом сообщил представитель национального Агентства по поиску и спасению Юсуф Латиф, передает ТАСС.

«Видимость серьезно затруднена, пока не удается обнаружить корпус лайнера. Кроме того, в районе наблюдаются сильные подводные течения», — заявил он. По словам Латифа, сейчас решается вопрос, продолжать ли поисковую операцию ночью: это будет зависеть от того, есть ли выжившие.

В агентстве также сообщили, что поднимать Boeing 737 Max 8 после обнаружения на поверхность не планируется. Это связано с тем, что на глубине 30-35 метров, где, предположительно, и находятся обломки, могут работать специалисты-подводники. Их задачей будет эвакуация жертв крушения и поиск бортовых самописцев.

Ранее представитель индонезийского национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций сообщил, что выживших в крушении самолета нет. Спасатели также не ожидают найти переживших крушение и пока обнаружили лишь останки, передает Reuters.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. Сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа.

Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.

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