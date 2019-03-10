В Африке разбился «Боинг» со 149 пассажирами

В Эфиопии упал самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщает Reuters со ссылкой на представителя перевозчика. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Воздушное судно летело в столицу Кении Найроби, говорится в публикации в Twitter-аккаунте канцелярии премьер-министра Эфиопии. Глава правительства выразил соболезнования семьям жертв катастрофы.

Информации о россиянах на борту разбившегося самолета пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Кении.

Согласно данным веб-сервиса Flightradar24, упавший лайнер — Boeing 737 MAX 8 — пропал с радаров спустя около шести минут после вылета из Аддис-Абебы. Перед падением самолет поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час.

Boeing 737 MAX — четвертое, новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Вариант 737 MAX 8 является самым продаваемым самолетом в истории Boeing, их заказывают в том числе российские авиакомпании, указывается в открытых источниках.

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