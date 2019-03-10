Пилот разбившегося в Африке «Боинга» перед крушением сообщил о проблемах

Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 сообщил о проблемах сразу после взлета и хотел вернуться в аэропорт. Об этом рассказал глава авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, передает Reuters.

«Пилот сообщил, что у него проблемы, и он хочет вернуться. Он получил разрешение [вернуться]», — сказал он.

Самолет разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Лайнер направлялся в столицу Кении Найроби. Погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян. Их имена — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов, сообщило посольство России в Эфиопии у себя в Twitter.

В расследовании причин крушения будут участвовать авиакомпания, Boeing, власти Эфиопии, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США, поскольку самолет бы спроектирован и построен в Штатах.

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