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Очевидец рассказал о задымившемся до падения «Боинге» Ethiopian Airlines

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Хвостовая часть самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines начала дымиться до крушения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца катастрофы.

По утверждению свидетеля, лайнер перед падением дважды сделал крутой поворот, а сразу после крушения раздался взрыв и начался пожар.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены. Прояснить обстоятельства произошедшего помогут найденные бортовые самописцы с переговорами из кабины пилотов и с параметрами полета.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян

Позднее стало известно, что пилот сообщил о проблемах сразу после взлета и получил разрешение вернуться в пункт вылета.

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