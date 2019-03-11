Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе

В сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни российских туристов Екатерины и Александра Поляковых, погибших в авиакатастрофе в Африке 10 марта. Супруги опубликовали ролик в социальных сетях, на него обратило внимание издание Metro.

На кадрах, снятых Екатериной Поляковой, Александр Поляков сидит в ожидании рейса Ethiopian Airlines, который должен был лететь из Аддис-Абебы в Найроби. «Полтора часа пересадка, и летим в Кению», — подписала пост его жена.

Перед этим Полякова выкладывала видео, на котором они с супругом летят эфиопскими авиалиниями из Москвы в Аддис-Абебу. «В экономе как в бизнес-классе. Эфиопские авиалинии удивили», — написала она.

Оба россиянина погибли в авиакатастрофе.

По данным СМИ, Александр и Екатерина Поляковы были сотрудниками Сбербанка и любили путешествовать. В Кению супруги отправились в качестве туристов.

Их самолет (Boeing 737 MAX 8) разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!